Как сортируют мусор в Подмосковье? Посмотреть можно на КПО в Рошале
Общественники и жители ближайших территорий отправились в Рошаль на экскурсию и увидели работу предприятия «Прогресс» изнутри. Специалисты показали высокотехнологичное оборудование и объяснили основные принципы работы КПО.
«Периодически теперь будут с определенной частотой устраиваться открытые экскурсии, где любой житель, если у него будет желание понять, как это все работает, посмотреть, как все крутится, вертится и как из мусора делают полезные фракции, может записаться и приехать на объект», — отметил Владимир Мурашов, заместитель директора ГКУ МО «Дирекции по организации обращения с отходами».
Мощность комплекса «Прогресс» — 350 тысяч тонн в год. Этого хватает на переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов города и близлежащих поселков. В ходе сортировки там отбирается 27 фракций: бумага, стекло, пластик разных цветов, органические фракции, которые идут на компостирование и получение грунта.
«Мы увидели сортировку сухих отходов, как она происходит, работу очистных сооружений, что очень важно, как производится технический грунт», — рассказала Надежда Гончарова, председатель Комиссии по ЖКХ Общественной палаты Щелковского городского округа.
Министерство ЖКХ Московской области планирует развить ногинский кластер и рассматривает возможность строительства новых КПО, в том числе и на территории Щелковского городского округа.
Во Фрянове специалисты уже приступили к геодезическим изысканиям земельного участка, после чего будет принято окончательное решение о начале строительства.
Сейчас в Подмосковье работает пять новых комплексов, скоро на полную мощность заработают еще два. Всего в области будет 12 современных КПО.