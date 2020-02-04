Как сортируют мусор в Подмосковье? Посмотреть можно на КПО в Рошале

Жители Подмосковья могут проверить, как сортируют мусор. Теперь экскурсии для всех желающих проводят на комплексе по переработке отходов «Прогресс» в Рошале. Первыми туда отправились активисты из Фряново.

Источник фото: телеканал «360»

Общественники и жители ближайших территорий отправились в Рошаль на экскурсию и увидели работу предприятия «Прогресс» изнутри. Специалисты показали высокотехнологичное оборудование и объяснили основные принципы работы КПО.

«Периодически теперь будут с определенной частотой устраиваться открытые экскурсии, где любой житель, если у него будет желание понять, как это все работает, посмотреть, как все крутится, вертится и как из мусора делают полезные фракции, может записаться и приехать на объект», — отметил Владимир Мурашов, заместитель директора ГКУ МО «Дирекции по организации обращения с отходами».

Источник фото: телеканал «360»

Мощность комплекса «Прогресс» — 350 тысяч тонн в год. Этого хватает на переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов города и близлежащих поселков. В ходе сортировки там отбирается 27 фракций: бумага, стекло, пластик разных цветов, органические фракции, которые идут на компостирование и получение грунта.

«Мы увидели сортировку сухих отходов, как она происходит, работу очистных сооружений, что очень важно, как производится технический грунт», — рассказала Надежда Гончарова, председатель Комиссии по ЖКХ Общественной палаты Щелковского городского округа.

Министерство ЖКХ Московской области планирует развить ногинский кластер и рассматривает возможность строительства новых КПО, в том числе и на территории Щелковского городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Во Фрянове специалисты уже приступили к геодезическим изысканиям земельного участка, после чего будет принято окончательное решение о начале строительства.

Сейчас в Подмосковье работает пять новых комплексов, скоро на полную мощность заработают еще два. Всего в области будет 12 современных КПО.