Работа фабрик во время пандемии. Как соблюдают санитарные нормы на производстве мебели в Нахабине

Предприятия Подмосковья продолжают работать. Сотрудники заводов и фабрик не могут уйти на удаленку, иначе производство остановится. Поэтому на таких предприятиях санитарный контроль еще жестче. Как соблюдаются меры безопасности проверили на мебельной фабрике в поселке Нахабино.

Раньше начальник производства мебельной фабрики «Дана» в Нахабине следил за станками, но сейчас, на фоне второй волны пандемии, приходится проверять и соблюдение всех санитарных норм.

«Каждый день вывешивается сводка о заболевших, если такие есть. Присутствующие, отсутствующие. Кто в отпуске», — уточнил Максим Квашин, начальник производства мебельной фабрики «Дана».

На фабрике работает 46 человек, и их рабочие места изначально расположены с соблюдением всех норм социальной дистанции. Здесь перестраиваться не пришлось. А вот к средствам индивидуальной защиты пришлось привыкать.

«У каждого нашего сотрудника есть личный санитайзер, который мы выдаем, маски три раза в день мы выдаем. Они работают всегда в перчатках и масках», — подчеркнул Максим Квашин.

В цехах и, особенно, в коридорах, каждые 2-3 часа производится обязательная дезинфекция. В целом же, здесь готовы к любому развитию событий. И в этом очень сильно помог опыт первой волны пандемии.

«Конечно, инструкции те, которые мы ввели еще весной, они, конечно, предусматривают, что любое недомогание и любые признаки простудного заболевания — это автоматически работник должен оставаться дома», — отметил Денис Игнатущенко, коммерческий директор мебельной фабрики «Дана».

Конечно, на небольших предприятиях контролировать ситуацию легче. Но если подобный контроль будет везде — темпы пандемии ощутимо замедлятся.