Новые стандарты касаются торговых центров с площадью более пяти тысяч квадратных метров, а также кафе и ресторанов. Первой точкой проверки стал ТЦ «Красный кит» в Красногорске.

Источник фото: телеканал «360»

Оказалось, что к новым правилам здесь относятся более чем серьезно. И не пустят посетителей даже с температурой, слегка отклоняющейся от нормы — например, 36,9. Так что лучше перестраховаться и проверить дома температуру перед выходом.

В Одинцовском округе к масочному режиму и проверкам температуры тоже, видимо, везде привыкли. Штраф не хочет платить никто.

Источник фото: телеканал «360»

«На сегодняшний день у нас работают мобильные группы на всей территории Московской области, в ее состав входят сотрудники министерства, полиции и Роспотребнадзора. В случае выявления нарушения мы фиксируем их, выписываем протоколы. Если нарушения серьезные — выписываем протоколы на закрытие объектов», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Источник фото: телеканал «360»

Проверяют абсолютно все крупные объекты Подмосковья. К десяти из них возникли вопросы, если нарушения не устранят — эти организации закроют. В целом, подавляющее число предпринимателей соблюдает все установленные правила. По крайней мере, в трех проинспектированных «360» ТЦ все посетители были безукоризненно здоровы.