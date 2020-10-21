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    21 октября 2020, 22:20

    Как соблюдают новые правила в ТЦ Подмосковья — проверил «360»

    Анастасия Максимовских, Натали Владимирова

    Сегодня в Подмосковье начали действовать дополнительные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Так, в крупных торговых центрах, ресторанах и барах у всех посетителей измеряют температуру. Если она повышена, то в посещении отказывают. Проверить, как это происходит на практике, решила корреспондент «360».
    Как соблюдают новые правила в ТЦ Подмосковья — проверил «360»

    Новые стандарты касаются торговых центров с площадью более пяти тысяч квадратных метров, а также кафе и ресторанов. Первой точкой проверки стал ТЦ «Красный кит» в Красногорске.

    Как соблюдают новые правила в ТЦ Подмосковья — проверил «360» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Оказалось, что к новым правилам здесь относятся более чем серьезно. И не пустят посетителей даже с температурой, слегка отклоняющейся от нормы — например, 36,9. Так что лучше перестраховаться и проверить дома температуру перед выходом.

    В Одинцовском округе к масочному режиму и проверкам температуры тоже, видимо, везде привыкли. Штраф не хочет платить никто.

    Как соблюдают новые правила в ТЦ Подмосковья — проверил «360» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «На сегодняшний день у нас работают мобильные группы на всей территории Московской области, в ее состав входят сотрудники министерства, полиции и Роспотребнадзора. В случае выявления нарушения мы фиксируем их, выписываем протоколы. Если нарушения серьезные — выписываем протоколы на закрытие объектов», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

    Как соблюдают новые правила в ТЦ Подмосковья — проверил «360» | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Проверяют абсолютно все крупные объекты Подмосковья. К десяти из них возникли вопросы, если нарушения не устранят — эти организации закроют. В целом, подавляющее число предпринимателей соблюдает все установленные правила. По крайней мере, в трех проинспектированных «360» ТЦ все посетители были безукоризненно здоровы.