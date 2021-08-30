Как снизить до 3% ставку по ипотеке в Подмосковье

В Московской области можно снизить ставку по кредиту на недвижимость до 3%. Для этого работает губернаторская программа «Семейная ипотека».

Программой при покупке квартиры в новостройке могут воспользоваться семьи, где ребенок родился до 1 января 2020 года, а один из родителей зарегистрирован в Подмосковье. Также ребенок должен родиться в Московской области и быть зарегистрирован в подмосковном ЗАГСе.

Однако программа работает только для тех семей, кто берет новый ипотечный кредит, а не планирует рефинансировать имеющийся.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету на сайте, прикрепить копии или фото документов. Когда заявление будет сформировано, нужно его распечатать и подписать, а затем его скан прикрепить в тело заявки.

Результат рассмотрения заявки появится на сайте «Геопортал Подмосковья» в разделе «Заявки». Подробности программы можно узнать на сайте «Семейная ипотека».