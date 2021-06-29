Технологии на благо людей. Как следят за качеством электричества в Подмосковье

Единый центр управления электросетями Подмосковья, работающий в Одинцовском округе, уже заменил 12 диспетчерских. На большом экране здесь видно даже самые мелкие поломки. Компьютер сразу подает сигнал. Его анализируют, а после выезжает бригада. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что у региона эффективное и давнее сотрудничество с «Россетями».

В Одинцове работает центр управления компании «Россети» — он помогает следить за электричеством по всему Подмосковью. На контроль взяли 20 тысяч километров воздушных линий и 123 питающих комплекса. Для этого внедрили систему «Цифровой электромонтер».

Губернатор Подмосковья проверил работу центра управления. Встретившись с генеральным директором «Россетей» Андреем Рюминым, он поблагодарил компанию на высокие достижения.

С „Россетями“ у нас давнее сотрудничество. Мы с Андреем Рюминым на ПМЭФ подписали еще раз соглашение. У него задача — предоставлять электричество и бизнесу, и гражданам, которые активно что-то развивают в Подмосковье Андрей Воробьев.

Компания «Россети Московский регион» онлайн проводит уже 90% всех операций. А если вопросы все-таки будут, в Одинцове работает большой клиентский офис, в котором жители смогут, например, подать заявку на подключение и здесь же оплатить ее.

«В центре управления видно все проблемы, если они у кого-то возникают, и то, как их решают. Мы в очередной раз собрались, чтобы убедиться, что вопрос электроснабжения в Подмосковье надежен, комфортен и понятен. И чтобы дальше подумать о том, как это направление совершенствовать», — сказал губернатор.

Как работают технологии?

Современные технологии, внедренные «Россетями», позволили ускорить срок подключения и снизить стоимость работ.

Основное для клиентов — это стоимость и срок подключения. Именно в этих направлениях мы движемся. За последние годы нами был сделан очень большой шаг вперед. Стоимость за семь или восемь лет уменьшилась уже в десятки раз. И сроки подключения тоже Андрей Рюмин.

В Центре обслуживания клиентов можно заполнить заявку на технологическое присоединение и произвести оплату.

«Цель — легко, просто, понятно, по понятным условиям сделать оцифровку, чтобы были понятны как стоимость подключения, так и оплата. Чтобы все было удобно», — подчеркнул Воробьев.

На ближайшие годы у Подмосковья и «Россетей» еще большие планы сотрудничества. Регион растет, а значит, нужна энергия для новых микрорайонов, дач и офисов.