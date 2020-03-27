Как сидеть дома и не лежать на диване? Новый физкульт-челлендж запустили в Подмосковье

Челенджи, акции, призывы к самоизоляции. Новый физкульт-челлендж #живуспортомдома пошел по рунету. Страна все плотнее вступает в карантин и осознанное сидение по домам, но доктора все равно бьют тревогу. Дело не в вирусе, а в нашей лени. Когда мы ходим на работу — мы ходим! А работая дома — делаем максимум несколько шагов до холодильника, ведь фитнес-клубы и залы тоже закрыты. Но есть выход!

Каждое утро в прямом эфире инстаграма «Живу Спортом» проходят онлайн-разминки и тренировки. Новое утро мы начали с бывшим полузащитником сборной России по футболу. Акция создана не только для пропаганды самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Основная задача — популяризовать занятия спортом в домашних условиях.

«Есть достаточно большой запрос на физическую активность и мы благодарны нашим спортсменам, нашим тренерам, которые откликнулись на наше предложение проводить онлайн-тренировки в 9 утра. Сегодня это был Роман Широков», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Источник фото: телеканал «360»

«Примерно это мы делали, когда перед игрой вставали и небольшая разминка была, чтобы выбежать на поле — такой комплекс мы делали приблизительно. Поэтому я думаю, что он всем доступен. Все могут его сделать, варьируя количество повторений», — сказал футболист, заслуженный мастер спорта России Роман Широков.

#Живуспортомдома — именно под таким хэштегом вы можете найти тренировки участников акции, среди которых известные спортсмены, живущие в Подмосковье. Сегодня к акции подключились участница Олимпийских игр Виктория Завадовская, призер Олимпийских игр по вольной борьбе Валерия Коблова и другие. К слову, первый выпуск от 25 марта посмотрело уже почти 2000 человек, сегодня за тренировкой в онлайн-режиме следило более 500.