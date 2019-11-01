«Мне бы в небо». Как школьников из Лыткарина ставят на крыло

Школьники из подмосковного Лыткарина могут попробовать себя в роли пилота. Такую возможность предоставляет общественное движение «Юнармия». Погрузиться в профессию можно на год, а то и больше. Подробности узнал корреспондент «360».

Школьник Кирилл учится в спецгруппе уже четыре года. В следующем году его мечта станет чуточку ближе — он будет поступать в летное училище.

«Первый полет мой вообще сложно передать словами. Это было очень завораживающе, я потом вышел, у меня тряслись ноги, адреналин в крови зашкаливал, я был полон радости», — рассказал Кирилл.

Источник фото: телеканал «360»

Среди юных пилотов есть и девушки. Небом заболела Екатерина Сыпко. В авиацию ее привели гены. А как иначе, когда твой папа управляет «Боингом».

«Если я здесь в кабине вместе с инструктором, он ждет меня в помещении, и после этого мы вместе разбираем полет», — отметила Екатерина.

Источник фото: телеканал «360»

За пять лет в молодежной эскадрилье «ЮнАвиа» абсолютно бесплатно прошли обучение 64 человека. 17 из них связали жизнь с авиацией.

«Не наша задача сделать из них летчиков, наша задача оторвать их от наркотиков, пива, завлечь их делом, интересным делом, которому я посвятил всю свою жизнь. Никак не могу от этого оторваться!» — поделился Алексей Петухов, командир молодежной авиационной эскадрильи «ЮнАвиа».

Источник фото: телеканал «360»

Но до полетов надо выучить теория. Для этого ребятам дают два месяца. И учат ребят не только пилотированию, но еще и аэродинамике, физике полета, топографии, азбуке Морзе.

Источник фото: телеканал «360»

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Кстати, школьники в будущем после учебы могут стать не только пилотами. Возможно, среди студентов молодежной эскадрилье «ЮнАвия» есть будущие великие проектировщики.