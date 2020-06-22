Как сэкономить на проезде?

Расплатиться за проезд в наземном транспорте снова можно банковской картой, причем с выгодой. До конца июня жители Московской области могут ездить в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках со скидкой. Чтобы сэкономить 7 рублей, нужно расплачиваться бесконтактной картой «Мир» любого банка. Акция действует во всех городах Подмосковья.

Мы видим, что в последние недели увеличилось число пассажиров, оплачивающих проезд в городском транспорте национальными платежными картами. Держатели бесконтактных карт «Мир», выпущенных любыми банками, могут оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и даже маршрутках. Для этого необходимо поднести вашу карту к терминалу, валидатору и стоимость проезда спишется сразу со скидкой. Мария Точилова директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир»

Эксперты отмечают: бесконтактная оплата — это не только удобно, но и безопасно. Акцию платежная система «Мир» запустила совместно со Сбербанком и оператором системы оплаты «Расчетные решения».

Важно, что скидка действует на маршрутах, следующих между городами Подмосковья, а также тех, что едут в Москву и обратно.

По статистике, оплата «в одно касание» становится все популярнее: семь из 10 операций совершаются с использованием бесконтактной оплаты. А жители столичного региона — Москвы и Подмосковья — стали одними из самых активных пользователей карты «Мир». Примерно каждая пятая такая карта выпущена именно для них.