Два года до зеленого холма. Как рекультивируют полигон «Царево» в Пушкино

Рекультивация полигона «Царево» продолжается в подмосковном Пушкино. Уже через два года на месте свалки будет небольшой холм с травой и деревьями. Как продвигаются работы, расскажет «360».

Сейчас работа на полигоне ведется круглосуточно. Уже сформировали новую чащу для перемещения всех свалочных масс. «Раньше здесь была просто площадка. Ее выровняли, сделали систему дренажа фильтрата», — рассказал Александр Сотников руководитель проекта по рекультивации.

Источник фото: телеканал «360»

Пушки против запаха. Десять аэрозольных систем поставят на полигоне «Царево» Подробнее

Впереди еще перевозка миллиона кубометров отходов — именно столько вмещает в себя полигон. А чтобы свалочный газ во время работ не вырывался наружу и не беспокоил местных жителей, используются аэрозольные установки. В баллоны загружается специальная жидкость, которая с помощью вентиляторов распыляется в воздухе. Там она связывает частицы вредного газа и не дает им вылетать за пределы полигона.

Источник фото: телеканал «360»

Отсутствие неприятного запаха отметил министр и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин. «Неблагоприятные метеоусловия, рассеивания нет, ветра нет, то есть мы должны были словить сегодня самую плохую картину — ну вот, как видите, мы стоим в 50-100 метрах от полигона, и запаха нет», — сказал он.

Министр рассказал и о сроках рекультивации. По его мнению, спешить не надо. Чтобы свести выбросы свалочного газа к минимуму, перемещать массы нужно крайне осторожно. После этого рабочие сверху накроют полигон куполом, обеспечив тем самым полную герметизацию содержимого. И уже к середине 2021 года в «Цареве» появятся трава и деревья.