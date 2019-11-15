Два года до зеленого холма. Как рекультивируют полигон «Царево» в Пушкино
Сейчас работа на полигоне ведется круглосуточно. Уже сформировали новую чащу для перемещения всех свалочных масс. «Раньше здесь была просто площадка. Ее выровняли, сделали систему дренажа фильтрата», — рассказал Александр Сотников руководитель проекта по рекультивации.
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Впереди еще перевозка миллиона кубометров отходов — именно столько вмещает в себя полигон. А чтобы свалочный газ во время работ не вырывался наружу и не беспокоил местных жителей, используются аэрозольные установки. В баллоны загружается специальная жидкость, которая с помощью вентиляторов распыляется в воздухе. Там она связывает частицы вредного газа и не дает им вылетать за пределы полигона.
Отсутствие неприятного запаха отметил министр и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин. «Неблагоприятные метеоусловия, рассеивания нет, ветра нет, то есть мы должны были словить сегодня самую плохую картину — ну вот, как видите, мы стоим в 50-100 метрах от полигона, и запаха нет», — сказал он.
Министр рассказал и о сроках рекультивации. По его мнению, спешить не надо. Чтобы свести выбросы свалочного газа к минимуму, перемещать массы нужно крайне осторожно. После этого рабочие сверху накроют полигон куполом, обеспечив тем самым полную герметизацию содержимого. И уже к середине 2021 года в «Цареве» появятся трава и деревья.