Энергия из отходов и ввоз мусора по талонам. Как рекультивируют полигон «Тимохово» в Подмосковье

На подмосковном полигоне ТКО «Тимохово» сейчас вовсю идет рекультивация. Мусор на территорию привозят строго по талонам, вторсырье подготавливают и отправляют на переработку, специальный факел обезвреживает свалочный газ, а в следующем году его вообще будут превращать в электроэнергию.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Каждая машина, попадающая на территорию полигона, взвешивается на въезде и выезде, разница идет под учет. Камеры все фиксируют, данные отправляются в систему «АИС-отходы».

«Ни одна машина без электронного талона на предприятие не зайдет», — отметил Иван Сухов, главный инженер ОАО «Полигон „Тимохово“».

Главная цель на всех полигонах Подмосковья — избавиться от характерного запаха. Для этого необходимо довести работу с мусором до минимального стандарта.

«Первое — это сортировка с обязательным разрешением органики, второе — компостирование органики в специальных технологических процессах. Также извлечение вторсырья. А в захоронение должны идти только те хвосты, которые потенциально могут использоваться как топливо для воздушно-термической переработки», — рассказал Евгений Хромушин, зампред правительства Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Полигон «Тимохово» уже соответствует всем пунктам. В год здесь перерабатывают 150 тысяч тонн отходов практически всех видов. Получается до 20 разных фракций. Роторные сепараторы вытряхивают самую мелкую — диаметром меньше 70 миллиметров, это чаще всего органика. А вот коробки, например, отправляют на заводы по переработке.

«Они пересматривают, убирают оттуда грязь (из коробок — прим. ред.), потом все это идет в запрессовку — в кипы. Они уже отправляются на предприятия переработки, где уже приобретают вторую, третью жизнь», — объяснил Андрей Рябинкин, директор ООО «Эко фтор».

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Еще шесть лет назад на полигоне «Тимохово» установили факел, который обезвреживает свалочный газ. Температура свыше тысячи градусов полностью сжигает метан и все вредные вещества. До конца года установят еще один факел, и процент дегазации вырастет в два раза.

Следующий пункт — очистные сооружения. Тут фильтрат отделяется и вода с разводами превращается практически в кристально чистую. Пока на очистных сооружениях перерабатывают только 1400 кубометров фильтрата в сутки, но объемы будут расти.

Очищают его в огромных бочках — по 20 «кубов» каждая. Здесь серная кислота и почти вся таблица Менделеева.

«Если какая-то авария, ни капли все равно не упадет. Сделаны специальные ямы. Они герметичны. Все проверено, то есть утечки кислоты и какой-то химии быть не может», — подчеркнул Константин Манегин, директор полигона «Тимохово».

Также на полигоне есть комплекс аэробного брожения. Его еще достраивают. Цель комплекса: обработка отходов после сортировки, в том числе и органики.

Рядом расположены газопоршневые двигатели на 10 Мвт. Такого количества энергии хватит на половину Ногинска. Работает так: субстрат превращается в биогаз, а затем в электроэнергию. В июне следующего года работы по плану завершатся.