Экологическая обстановка играет важную роль в создании комфортной городской среды, отметил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на заседании по нацпроектам «Экология» и «Жилье и городская среда». Глава Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании в режиме видеоконференции.

Премьер-министр сделал акцент на том, что оба нацпроекта — «Экология» и «Жилье и городская среда» — неслучайно рассматриваются на одном заседании.

«Комфортная городская среда — это и хорошая экологическая обстановка, и в этом заинтересованы все граждане нашей страны вне зависимости от того, где они проживают», — сказал Дмитрий Медведев.

До конца 2019 года на территории Подмосковья закроют три мусорных полигона, еще два полигона будет рекультивировано. В строй введут пять комплексов по переработке отходов.

Источник фото: телеканал «360»

39 полигонов ТБО функционировали в Московской области в 2013 году. Сейчас закрыто уже 25. По поручению губернатора региона в ноябре закрылся коломенский полигон «Воловичи», до конца 2019 года прекратят работу свалки в Егорьевске и Дмитровском округе.

В прошлом году началась рекультивация полигонов «Кашира», «Быково», «Электросталь», уже завершается работа на полигонах «Кучино» и «Дубна Левобережная». В перспективе — еще девять объектов.

В Подмосковье заработали четыре комплекса по переработке отходов: в Зарайске, Коломне, Рошале и Серебряных Прудах. Самый мощный в регионе КПО «Восточный» заработает в Егорьевске в декабре.

Источник фото: телеканал «360»

Чистой водой к 2024 году в регионе по тематическому нацпроекту будут обеспечены 95% жителей городов Подмосковья. Для этого будет построено или реконструировано около 100 объектов водоснабжения.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2019 году в Московской области введено в строй свыше семи миллионов квадратных метров недвижимости. Подмосковным дольщикам выдадут 19 тысяч ключей. Из аварийного жилья к 2024 году запланировано расселить около восьми тысяч человек.

50 общественных территорий благоустроят в рамках нацпроекта в этом году. Все работы по благоустройству обсуждаются с жителями, в том числе на портале «Добродел». Четыре проекта победителей конкурса исторических и малых городов 2018 года реализуются прямо сейчас — в Дубне, Зарайске, Коломне и Сергиевом Посаде.