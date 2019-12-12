Больше стадионов и катков. Как развивают спортивную индустрию в Подмосковье

11 декабря в Доме правительства Московской области прошел форум «Живу спортом». На уникальной площадке собрались делегации из почти 40 российских регионов, чтобы еще раз обсудить: как же привить любовь к физическим нагрузкам гражданам.

Источник фото: телеканал «360»

Все эксперты и гости форума — известные спортсмены, менеджеры и представители отраслевых государственных ведомств. По их мнению, для привлечения людей в спорт нужно строить больше площадок. Так что стадионов, ледовых дворцов, фитнес-центров в Подмосковье будет еще больше.

«Сегодня мы подписали инвестиционное соглашение, по достройке нашего объекта в городском округе Реутов. „Территория фитнес“ готова инвестировать около 700 миллионов рублей, мы от государства добавим еще 500. И делаем хорошую спортивную школу вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева. Игорь дал свое согласие. Скоро появится хороший объект», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Источник фото: телеканал «360»

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Также на форуме вручали спортивную премию «Лучший по профессии», призовой фонд которой составил 1,5 миллиона рублей. Денежные сертификаты раздавали звезды спорта. Например, в номинации «Лучший тренер», в которой победил подмосковный наставник Геннадий Габрилян, премию вручал знаменитый баскетболист Тимофей Мозгов.