Больше стадионов и катков. Как развивают спортивную индустрию в Подмосковье
Все эксперты и гости форума — известные спортсмены, менеджеры и представители отраслевых государственных ведомств. По их мнению, для привлечения людей в спорт нужно строить больше площадок. Так что стадионов, ледовых дворцов, фитнес-центров в Подмосковье будет еще больше.
«Сегодня мы подписали инвестиционное соглашение, по достройке нашего объекта в городском округе Реутов. „Территория фитнес“ готова инвестировать около 700 миллионов рублей, мы от государства добавим еще 500. И делаем хорошую спортивную школу вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева. Игорь дал свое согласие. Скоро появится хороший объект», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
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Также на форуме вручали спортивную премию «Лучший по профессии», призовой фонд которой составил 1,5 миллиона рублей. Денежные сертификаты раздавали звезды спорта. Например, в номинации «Лучший тренер», в которой победил подмосковный наставник Геннадий Габрилян, премию вручал знаменитый баскетболист Тимофей Мозгов.