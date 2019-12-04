Налоговые льготы и экономические зоны. Как развивается государственно-частное партнерство в Подмосковье

Подмосковье является лидером по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. Такой результат у региона уже второй год подряд. Во многом его удалось достичь благодаря инвестиционному потенциалу. Развивать такую форму работы будут и дальше: именно это обсуждают на форуме в Красногорске.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году на форуме Центрального федерального округа среди главных тем решение инфраструктурных задач регионов, работа с национальными проектами. Московская область в этих вопросах действительно знает толк — регион признан первым по части ГЧП, а также занимает седьмое место в рейтинге инвестклимата.

«Для нас государственно-частное партнерство — это то, что очень сложно и тяжело приживалось в территориях, но в последнее время ряд областей и территорий в Российской Федерации освоили этот предмет. Мы претендуем на то, что мы одни из них. И в сфере здравоохранения, и в сфере безопасности движения, в сфере инфраструктурных проектов», — отметил губернатор Андрей Воробьев во время выступления на форуме.

Источник фото: телеканал «360»

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Государственно-частное партнерство может быть выгодным не только для бизнесменов, но и для жителей. Такая форма работы помогает решать их проблемы оперативно. Речь идет о строительстве новых дорог, переездов, физкультурных комплексов, внедрении фотовидеофиксации.

«Те дороги, которые мы строим, конечно, нуждаются в огромном финансировании. И наш бюджет, какой бы ни был крепкий, никогда бы не потянул такие масштабные проекты, как хорды, которые мы строим, или платные переезды. Нам интересен и важен опыт на всех территориях. Нам интересно открывать что-то новое и особенно интересно это внедрять», — добавил Андрей Воробьев.

Работа с комфортом

Сейчас на территории Московской области работают 59 индустриальных парков и четыре особые экономические зоны со всей необходимой инфраструктурой. Грубо говоря, инвестором остается только приехать и начать работать.

«Московская область может похвастаться тем, что у нас с 2017 по 2018 год существенный рост в 22% в прибавлении частных инвестиций. По девяти месяцам этого года мы видим прибавление еще 13% по отношению к предыдущему году. То есть мы растем очень неплохо, и частный бизнес в это вкладывает существенные усилия», — рассказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы инвесторам комфортно работалось в Подмосковье, разработали необходимые меры поддержки. Это налоговые льготы, компенсации затрат и ставок по кредитам, поддержка экспорта, гранты, подготовка кадров, развитие сельских территорий и многое другое. Поддержка инвестора проходит на каждом этапе проекта — от консультации до финансов.

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В регионе на стадии проработки находятся больше полусотни проектов. Общая сумма инвестиций — 400 миллиардов рублей. Основной объем приходится на дорожно-транспортную инфраструктуру, однако активно развивают государственно-частное партнерство и в соцсфере.