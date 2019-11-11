Как рассказать детям про опасность в интернете? Семинар для учителей прошел в Мытищах

Семинар для преподавателей информатики прошел в Мытищах. Интернет-специалисты рассказали педагогам, как устроен интернет, как научиться распознавать кибер-угрозы и как правильно на них реагировать.

Главная цель мероприятия — научиться рассказывать детям, начиная уже с начальной школы, обо всем, что таит интернет. По официальной информации, в различных соцсетях ежемесячно появляются сотни запрещенных групп, в которые вовлечено около полумиллиона школьников.

Как не стать участником такой группы, чем это опасно — обо всем этом будут рассказывать на специальных лекциях в российских школах. В этом году уроки пройдут и в учебных заведениях Подмосковья.

«Эту акцию мы уже провели во всех школах Чеченской республики в начале года, начали ее проводить в Новгородской области, сейчас стартуем в Московской области. В следующем году мы проведем ее в десяти регионах России», — рассказала Екатерина Мизулина, руководитель Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

На реализацию образовательного проекта «Месяц безопасного интернета» организаторы получили президентский грант.