Медиацентры, форумы и обучение. Как работают с молодежью в Подмосковье

В Московской области подвели итоги работы с молодежью. Об успехах в этом и планах на 2020-й рассказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Елена Красная.

Источник фото: телеканал «360»

Елена Красная рассказала о молодежной политике в области. Так, в 2019 году в очередной раз вручили премию «Наше Подмосковье», открыли новые медиацентры, провели форумы для студентов.

«Мы много сделали в текущем году — провели большую форумную кампанию, премию губернатора Московской области „Наше Подмосковье“, большое количество мероприятий совместно с „Волонтерами Победы“, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, „Молодой гвардией“, поисковыми отрядами и „Юнармией“ Московской области», — отметила Елена Красная.

Источник фото: телеканал «360»

Также руководителям и специалистам подмосковных учреждений по работе с детьми и молодежью вручили премии губернатора «Лучший по профессии».

«Я хотела бы поблагодарить вас за эту непростую, искреннюю работу. В следующем году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Я очень надеюсь, что каждый из вас не останется в стороне, и мы сделаем еще больше для наших героев, которых, к сожалению, осталось мало. Важно сделать все, чтобы они почувствовали заботу. Планируется много разных мероприятий и в области, и в стране, поэтому очень рассчитываю на вашу включенность», — рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

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На конференцию прибыли активисты молодежных и волонтерских организаций. Они поделились опытом и рассказали о своих достижениях, мероприятиях, которые прошли в этом году.

«Активисты молодежных и волонтерских общественных организаций сегодня — это наши полноценные партнеры. Ребята придумывают и проводят большое количество патриотических, молодежных, общественных, массовых мероприятий, а мы им в этом активно помогаем», — добавила Елена Красная.

В конце мероприятия прошло награждение представителей лучших по итогам года организаций по работе с молодежью.