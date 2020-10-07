facebook_pixel
    07 октября 2020, 21:38

    Как работает крупнейший логистический центр Котельников — проверил глава округа

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Глава Котельников Сергей Жигалкин посетил крупнейший логистический центр. Он осмотрел предприятие, ознакомился с условиями хранения продуктов и новыми технологиями.
    Как работает крупнейший логистический центр Котельников — проверил глава округа

    На распределительном центре в Котельниках все быстро и четко: движения погрузчиков, правила раскладки и выкладки товаров. Никто никому не мешает. В центре трудятся около 170 человек, зарплата достойная. Кругом чистота, порядок и полная автоматизация.

    «Уникальность данной площадки заключается в автоматизации, которая была внедрена на предприятии», — отметил руководитель распределительного центра Максим Борисенко.

    Как работает крупнейший логистический центр Котельников — проверил глава округа | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас предприятие работает с полной загрузкой и от перспектив не отказывается. В будущем планируется открытие новых подразделений, развитие складской логистики. Глава Котельников Сергей Жигалкин осмотрел предприятие, ознакомился с условиями и применяемыми технологиями.

    «Предприятия такие важно иметь муниципалитету, потому что они прежде всего являются налогоплательщиками и пополняют бюджет городского округа. А мы, со своей стороны, оказываем им всяческие меры поддержки», — сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

    Как работает крупнейший логистический центр Котельников — проверил глава округа | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Экскурсией по логистическому центру Сергей Жигалкин остался доволен. В конце встречи глава вручил коллективу распределительного центра благодарственное письмо «За большой вклад в экономическое развитие городского округа Котельники».