От Коломны до Балашихи. Как импортозамещение работает в газовой отрасли Подмосковья

Компания «Газпром межрегионгаз» оценила разработки двух производителей из Подмосковья. Это предприятия Коломны и Балашихи.

Предприятие АДЛ в Коломне почти 30 лет изготавливает для российской системы газоснабжения оборудование. Задвижки, насосы, трубопроводная арматура, контрольно-измерительные приборы, автоматика — все создают здесь.

Коломенский АДЛ — одновременно производитель, поставщик, разработчик. Импортозамещение здесь уже в действии. Новые технологии сокращают сроки строительства и ускоряют темпы догазификации и газификации по всей России.

«Мы договорились о новых линейках, новой продукции, которая будет востребована в российском газораспределении. Еще раз хочу сказать, что вся цепочка — газопровод, ДРП, плита, котел, задвижки — производится в России. И наша задача, конечно, чтобы этого стало больше, чтобы стало больше таких заводов», — отметил генеральный директор холдинга «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Компания «НПП ТехСистема» из Балашихи взяла курс на импортозамещение в 2013 и продолжает — наращивать обороты. Даже расходные материалы сделаны в России.

Устройства для замены шаровых кранов, буровые машины и трубопровод диаметром 80 сантиметров ничем не уступают зарубежным аналогам.

«Это новое оборудование для работы без отключения потребителей, прекращения транспортировки среды. Причем это сопровождено патентами на изобретение, то есть аналогов этого нет ни у итальянцев, ни у американцев», — объяснил основатель компании «НПП ТехСистема» Владислав Черный.

В планах — избавиться от иностранных разработок и обеспечить 100-процентную независимость отрасли.