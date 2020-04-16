Как работает хирург во время пандемии? Рассказываем на примере больницы в Домодедове
Хирург Александр Смоляр оперирует пациентов больше 30 лет. Его дедушка — терапевт, бабушка — акушер-гинеколог. Против врачебных генов он не пошел.
В юности получил красный диплом, работать стал уже с первого курса. Сначала санитаром, затем уже медбратом и в Боткинской больнице. Позднее пришел сюда — в Домодедовскую. Теперь он заведующий хирургическим отделением.
Врач рассказывает: даже в условиях пандемии они работают в штатном режиме. Проводят плановые и экстренные операции.
Рабочий день начинается с семи утра. Сначала легкий завтрак. Он признается: дома не успевает. Затем пятиминутка с врачами и отчет о состоянии пациентов.
А в свободное время, которого немного, поскольку смены могут переходить из одной в другую, хирург старается заниматься спортом.
Очень люблю горные лыжи. Стараюсь ездить каждую зиму куда-нибудь кататься на горных лыжах. Мы с женой ну очень любим посещать разные города, обожаем ходить по музеям и выставкамАлександр Смоляр.
Все подробности — в репортаже «360».