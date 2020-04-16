    16 апреля 2020, 19:30

    Как работает хирург во время пандемии? Рассказываем на примере больницы в Домодедове

    Анастасия Аброськина, Майя Рыженкова

    Несмотря на борьбу всего мира с коронавирусом, другие болезни никто не отменял. Врачи продолжают бороться за жизни пациентов с разными проблемами здоровья. А вот как работает, например, хирург во время пандемии? Рассказываем на примере Домодедовской больницы.
    Как работает хирург во время пандемии? Рассказываем на примере больницы в Домодедове

    Хирург Александр Смоляр оперирует пациентов больше 30 лет. Его дедушка — терапевт, бабушка — акушер-гинеколог. Против врачебных генов он не пошел.

    В юности получил красный диплом, работать стал уже с первого курса. Сначала санитаром, затем уже медбратом и в Боткинской больнице. Позднее пришел сюда — в Домодедовскую. Теперь он заведующий хирургическим отделением.

    Врач рассказывает: даже в условиях пандемии они работают в штатном режиме. Проводят плановые и экстренные операции.

    Как работает хирург во время пандемии? Рассказываем на примере больницы в Домодедове | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Рабочий день начинается с семи утра. Сначала легкий завтрак. Он признается: дома не успевает. Затем пятиминутка с врачами и отчет о состоянии пациентов.

    А в свободное время, которого немного, поскольку смены могут переходить из одной в другую, хирург старается заниматься спортом.

    Очень люблю горные лыжи. Стараюсь ездить каждую зиму куда-нибудь кататься на горных лыжах. Мы с женой ну очень любим посещать разные города, обожаем ходить по музеям и выставкам

    Александр Смоляр.

    Все подробности — в репортаже «360».