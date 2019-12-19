Украшение города и представления для детей. Как Пущино преображается к Новому году

Праздничное украшение города, новогодние мероприятия и организация активного зимнего отдыха — главные темы для администрации Пущина в преддверии самого ожидаемого праздника в России. Территорию городского округа уже украсили три елки, а на улицах появились гирлянды, яркие светодиодные консоли и сказочные снеговики. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Пущино Алексей Воробьев отметил, что несмотря на отсутствие снега, в муниципалитете стараются преобразить город к новогодним и рождественским праздникам.

«Приобрели дополнительные световые элементы, украшаем город. Уже прошел ряд праздничных мероприятий, в том числе и благотворительных. 7 декабря состоялась благотворительная акция в рамках „Рождественских образовательных чтений“, 21 декабря пройдет благотворительный концерт „Мы выбираем милосердие“ для детей с ограниченными возможностями здоровья, акция ежегодная», — пояснил Алексей Воробьев.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Средства, собранные на благотворительной ярмарке в рамках Рождественских образовательных чтений, а также вырученные с продажи билетов на концерт, будут переданы семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Более 500 бесплатных подарков получат дети из малообеспеченных, многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья на традиционной губернаторской елке 22 декабря во Дворце спорта «Ока».

Местной жительнице Елене Алесиной елка очень нравится. «Каждый год приходим. Нас приглашают, дарят хорошие подарки. Большое спасибо всем!» — поблагодарила Елена.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Перед началом спектакля детей ждет интерактивная программа «В сказочном лесу». Затем они увидят спектакль-сказку «Волшебное зеркало или Необыкновенные превращения под Новый год». Как обычно, представления пройдут в 12:00 и в 15:00.

Жительница Пущина Анастасия Фролова детской елкой также довольна: «Нам все очень нравится, мы каждый год ходим! Здесь всегда происходит такое классное действие, что мы ожидаем повторения впечатлений прошлого года. Дочке обычно все очень нравится», — рассказала Анастасия.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

С наступлением заморозков и появлением снега для жителей и гостей Пущина зальют каток. Сотрудники ДС «Ока» будут поддерживать ледовое покрытие в течение всей зимы. Прийти покататься можно с 10 утра до 10 вечера. Работает теплая раздевалка, прокат, в вечернее время над катком включается освещение и музыка. Рядом с «Окой» обязательно появится традиционная горка для катания.

Для любителей прогулок на лыжах будут проложены трассы в Зеленой Зоне и в лесополосе за ФИАНом.

Местная жительница Анастасия Смирнова заметила, что в городе не так много мест и возможностей для отдыха молодежи, но Пущино улучшается и преображается. «Обычно зимы в Подмосковье сказочные: все деревья укутаны снегом, на стеклах застывают волшебные узоры, которые создает природа. Это восхитительное зрелище! После длительной учебы и в преддверии зимней сессии прогулка по городу вместе с друзьями или семьей восполняет мои силы. Так ты сразу чувствуешь, что тебе все по плечу и все получится!» — поделилась Анастасия.