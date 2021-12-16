Более 13,5 миллиона ПЦР-тестов на коронавирус сделали в Подмосковье за время пандемии
Количество ПЦР-тестов на коронавирус, проведенных за все время пандемии в Подмосковье, превысило 13,5 миллиона. Это отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
В Московской области с начала пандемии сделали 13 557 913 ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Подмосковье работает 12 государственных лабораторий. Там каждые сутки выполняют от 30 до 35 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус.
ПЦР-исследование является основным методом выявления у пациентов новой коронавирусной инфекции
Диагностику проводят бесплатно по назначению врача и при наличии симптомов респираторного заболевания. Пациент узнает о результатах в СМС.
По словам Стригунковой, прививка остается единственным надежным способом защитить себя от инфекции.
Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг, в поликлинике, МФЦ и по номеру 122.
Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.