«Большая сокровищница». Как провести выходные в подмосковном Чехове
По словам вице-губернатора области Натальи Виртуозовой, туристические маршруты Подмосковья развивают целыми кластерами. Например, на юге это Серпухов, Чехов, а по соседству — Таруса и Тульская область.
Здесь все взаимосвязано, поэтому юг региона необходимо развивать именно кластерами. В прошлом году мы поставили перед собой задачу — оставить туриста на две ночи. Теперь важно, чтобы две превратились в три, а где-то — в неделюНаталья Виртуозова.
Одно из главных духовных мест Чехова — Вознесенская Давидова пустынь. Это 80 километров от Москвы и всего 24 от Серпухова. Мужской монастырь основали 500 лет назад. Его назвали в честь преподобного Давида, ставшего святым, мощи которого хранятся здесь же — в одном из храмов.
Пустынь — место тихое и сильное. На территории есть три храма, а хранятся здесь свыше 300 мощей святых. На протяжении долгих лет игумены собирают их по всему миру. Есть мощи Николая Чудотворца, кусочки одежды Иисуса Христа и Богоматери.
Это святое место, наполненное очень глубоким смыслом. Конечно, сюда нужно приезжать. Это, безусловно, сокровищница. И наша Московская область — одна большая сокровищницаНаталья Виртуозова.
Давидова пустынь находится на берегу реки Лопасни, впадающей в Оку. Обитель продолжают облагораживать. Ежедневно в стенах монастыря совершают литургии.
В селе Талеж, находящемся недалеко от монастыря, расположено подворье пустыни. Гости увидят исходящий из-под земли источник родниковой воды. В подворье есть храм и купальни. Сам монастырь — постоянное место притяжения паломников.
Усадьба Мелихово
Безусловно, город знаменит историей жизни самого Антона Чехова. Музей-заповедник «Мелихово» — одно из главных мест, рассказывающих о его судьбе.
Гости найдут здесь личные вещи, принадлежавшие драматургу и его семье. В прошлом году усадьбу посетили 170 тысяч туристов.
Сегодня здесь возобновили традиционные театральные субботы. С большим успехом в усадьбе ставят произведения Чехова.
Место, конечно, уникальное. Идешь — во всем Чехов. Спасибо большое хранителям музея и директору за то, что сберегли атмосферу. Из каждого угла Чехов как будто выходит. Всюду чувствуешь его любовь к уединению. С детьми приехать погулять — одно удовольствиеНаталья Виртуозова.
Антон Чехов прожил здесь семь лет. В этих местах он проявил себя не только как писатель, но и как врач, общественный деятель, строитель школ. Именно в этой усадьбе автор создал 42 литературных труда.
Сейчас музей завершает благоустройство входа и реконструкцию служебного флигеля усадьбы Кувшинниковой. Здесь разместят кассы, сувенирный магазин и не только. Это улучшит условия для туристов.
Здесь, конечно, тишина, красота. И люди, которые здесь работают, делают все, чтобы сохранить это место. Но, конечно, мы, региональная власть, должны помогать музеюНаталья Виртуозова.
Южное направление становится все популярнее у туристов. Но как провести время, что увидеть и попробовать — каждый решит для себя.