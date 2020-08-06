Южная часть Подмосковья становится все популярнее среди туристов. Эти места предлагают гостям не только отдых, но и духовное обогащение. Например, судьба писателя Антона Чехова раскрывается в городе, носящем его имя. Там же святые обители и уникальные усадьбы.

По словам вице-губернатора области Натальи Виртуозовой, туристические маршруты Подмосковья развивают целыми кластерами. Например, на юге это Серпухов, Чехов, а по соседству — Таруса и Тульская область.

Здесь все взаимосвязано, поэтому юг региона необходимо развивать именно кластерами. В прошлом году мы поставили перед собой задачу — оставить туриста на две ночи. Теперь важно, чтобы две превратились в три, а где-то — в неделю Наталья Виртуозова.

Одно из главных духовных мест Чехова — Вознесенская Давидова пустынь. Это 80 километров от Москвы и всего 24 от Серпухова. Мужской монастырь основали 500 лет назад. Его назвали в честь преподобного Давида, ставшего святым, мощи которого хранятся здесь же — в одном из храмов.

Пустынь — место тихое и сильное. На территории есть три храма, а хранятся здесь свыше 300 мощей святых. На протяжении долгих лет игумены собирают их по всему миру. Есть мощи Николая Чудотворца, кусочки одежды Иисуса Христа и Богоматери.

Это святое место, наполненное очень глубоким смыслом. Конечно, сюда нужно приезжать. Это, безусловно, сокровищница. И наша Московская область — одна большая сокровищница Наталья Виртуозова.

Давидова пустынь находится на берегу реки Лопасни, впадающей в Оку. Обитель продолжают облагораживать. Ежедневно в стенах монастыря совершают литургии.

В селе Талеж, находящемся недалеко от монастыря, расположено подворье пустыни. Гости увидят исходящий из-под земли источник родниковой воды. В подворье есть храм и купальни. Сам монастырь — постоянное место притяжения паломников.

Усадьба Мелихово

Безусловно, город знаменит историей жизни самого Антона Чехова. Музей-заповедник «Мелихово» — одно из главных мест, рассказывающих о его судьбе.

Гости найдут здесь личные вещи, принадлежавшие драматургу и его семье. В прошлом году усадьбу посетили 170 тысяч туристов.

Сегодня здесь возобновили традиционные театральные субботы. С большим успехом в усадьбе ставят произведения Чехова.

Место, конечно, уникальное. Идешь — во всем Чехов. Спасибо большое хранителям музея и директору за то, что сберегли атмосферу. Из каждого угла Чехов как будто выходит. Всюду чувствуешь его любовь к уединению. С детьми приехать погулять — одно удовольствие Наталья Виртуозова.

Антон Чехов прожил здесь семь лет. В этих местах он проявил себя не только как писатель, но и как врач, общественный деятель, строитель школ. Именно в этой усадьбе автор создал 42 литературных труда.

Сейчас музей завершает благоустройство входа и реконструкцию служебного флигеля усадьбы Кувшинниковой. Здесь разместят кассы, сувенирный магазин и не только. Это улучшит условия для туристов.

Здесь, конечно, тишина, красота. И люди, которые здесь работают, делают все, чтобы сохранить это место. Но, конечно, мы, региональная власть, должны помогать музею Наталья Виртуозова.

Южное направление становится все популярнее у туристов. Но как провести время, что увидеть и попробовать — каждый решит для себя.