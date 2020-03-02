Как проверить подлинность денег? Школьники из Химок узнали ответ

Химкинских школьников научили зарабатывать деньги, распределять бюджет и проверять подлинность купюр. Ребята приняли участие в фестивале финансовой грамотности. Для них приготовили различные задания в игровой форме.

На специальной машинке можно было проверить подлинность денег. Но если такого устройства под рукой не оказалось, можно научиться делать это на ощупь. Химкинские школьники даже знают несколько лайфхаков.

«Если купюру под углом немного наклонить, то на линии видно, что цифры меняют свое расположение. И под косым углом можно увидеть значок рубля», — рассказал школьник Антон Нестеров.

«Можно, например, с помощью лупы увидеть по краям рисунки. Это тоже обозначает подлинность купюры», — добавил Мирон Фофонкин.

Источник фото: телеканал «360»

Одно из заданий — «Монополия» по-химкински. Участнику выдают химкоины, его цель — приумножить свой бюджет. Нужно подкинуть кубик, сделать ход и ответить на вопрос. Если верно — выдают еще химкоины.

Источник фото: телеканал «360»

Фишка фестиваля — финансовые бои для школьников и студентов. Пять команд, 10 вопросов про деньги и налоги. Ответ нужно дать в течение 30 секунд. В этой схватке победили школьники.

А на «Химкинском монетном дворе» первоклассницы не только выпускали купюры, но и посвящали деньгам картины и истории.

Источник фото: телеканал «360»

Еще на одной площадке участники могли узнать свой рост в денежном эквиваленте, сделать селфи с «миллионами», увидеть историю денег в фотографиях. И даже обезопасить себя от финансовых пирамид.

Источник фото: телеканал «360»

«Финансово грамотный гражданин будет вкладывать средства в работающий проект, он не будет нести последние деньги в финансовую пирамиду. Человек, который создает свое будущее, он создает и финансовое будущее общества в целом», — отметил замначальника PR-управления главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Баранов.

Источник фото: телеканал «360»

В ближайшее время азам финансовой грамотности научат школьников в Мытищах и Красногорске, а ребята из Химок уже готовы и сами давать мастер-классы.