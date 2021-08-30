Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье посетили 200 тысяч человек

Гости из разных уголков России побывали на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье. За все четыре дня его посетили 200 тысяч человек. Фермеры смогли продать около 130 тонн молочных продуктов.

В комитете по туризму Подмосковья подчеркнули, что больше всего продуктов — 50 тонн — продали в субботу, а еще 35 — в воскресенье.

Помимо сыра и других молочных товаров, активно покупали мясные деликатесы, мед, вина.

За четыре дня фестиваля его посетили 200 тысяч человек. Из них 80 тысяч — в субботу комитет по туризму Подмосковья.

Подмосковье на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» представляли 80 производителей. Они изготавливают сыры, молоко, мясо и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, почему до последнего считал этот фестиваль авантюрой.