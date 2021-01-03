03 января 2021, 15:58
Яркие костюмы и счастливые улыбки. Как прошел карнавал на катке в Красногорске — видео
В Красногорске накануне прошел красочный маскарад костюмов. Здесь можно было встретить ежика, зайчика, лисичку, и Деда Мороза, и черта, которые пришли покататься на самом лучшем катке в городе.
На катке собрались сотни горожан. И, судя по лицам, праздник им понравился, а хорошее настроение переполняло каждого.
«Погода слякотная и лед не тот уже, но в минусовую температуру было очень круто. Вообще, спасибо Красногорску за такие мероприятия», — рассказал один из участников карнавала, который пришел туда в образе черта.
Как сообщил организатор мероприятия Михаил Иванов, в этом году они решили поэкспериментировать и устроить не просто массовое катание, а самый настоящий карнавальный заезд.
Корреспондент «360» Натали Владимирова пока каталась познакомилась даже со звездочетом, больше похожим на ведьму, и единорогом. Как прошел карнавал в Красногорске, смотрите в нашем ролике.