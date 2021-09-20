Гастрофестиваль, мастер-классы и концерт с Клавой Кокой. Как прошел день города в Шатуре

Городской округ Шатура отметил день рождения. Праздничные мероприятия прошли сразу на четырех площадках. Для жителей организовали гастрономический фестиваль, цветочные инсталляции, перфомансы, мастер-классы, концерт со звездами и салют.

Казахский бешбармак, кубанский борщ, удмуртские пироги перепечи. В селе Дмитровский Погост прошел фестиваль «Блюда народов мира». На площади перед домом культуры жители представили все виды многонациональной вкусной Шатуры. Ценители русской кухни, как и полагается, встречали гостей по-царски.

А в городском парке Шатуры прошел фестиваль цветов. Одуванчики, бордовые георгины и ромашки все эти инсталляции — участники конкурса «Цветочная феерия». Сделаны композиции руками жителей. В ход шло все: цветная бумага, старые шторы, тыквы и грабли.

«Фотозона называется „Ромашковое платье“. Делалась она очень долго, недели две, порядка 800 ромашек ушло», — рассказала Татьяна Стрельченко, жительница поселка Пустоши.

Почетными гостями праздничных мероприятий стали делегации из городов-побратимов. Шатура уже много лет поддерживает дружеские связи с Белоруссией и Болгарией.

«Мы общаемся культурно, у нас планы — это экономические связи укреплять», — отметил Игорь Петрович, руководитель белорусской делегации.

Перфомансы, интерактивные шоу и конкурсы — развлечения были на любой вкус. Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах, прыгали на батутах, а взрослые не выпускали из рук телефоны, стараясь запечатлеть каждый момент. День рождения Шатуры прошел под девизом — «Праздник для всех, праздник для каждого».

«Я училась в русской школе. Нас учили, что надо любить, и мы любим вас. Мы когда побываем в Шатуре, все чувствуем вашу любовь, вашу отзывчивость, все так прекрасно», поделилась впечатлениями Златка Господинова, руководитель болгарской делегации.

Вечером на главной сцене состоялся концерт. Хедлайнерами стали Хабиб, Ольга Бузова и Клава Кока.

«Дорогие друзья, разрешите вас поздравить с Днем городского округа Шатура. Я желаю вам всем счастья, здоровья. И еще у меня к вам одна просьба, отдохните сегодня, как следует, повеселитесь от души. С праздником», — обратился к жителям Алексей Артюхин, глава городского округа Шатура.

Яркой точкой праздника стал салют. Небо над Шатурой разукрасили десятки залпов.