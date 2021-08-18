Жителям Подмосковья рассказали, как пройдут сентябрьские выборы

Избирательная система Подмосковья самая масштабная в стране, отметил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин. Накануне грядущих выборов он рассказал о том, как проведут голосование с 17 по 19 сентября. Учтут антиковидные меры, уделят особое внимание комфорту инвалидов и предусмотрят онлайн-возможности.

В сентябре состоятся выборы в Госдуму и Мособлдуму. О том, как это будет в Подмосковье, на брифинге рассказали Илья Березкин и уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семенова.

Подмосковная избирательная система самая большая в стране. Численность избирателей увеличивается почти каждые полгода. Сейчас их уже 5,9 миллиона Илья Березкин.

Он добавил, что сейчас в Московской области больше всего и избирательных участков — их 4092.

Как проголосовать?

Проголосовать можно в течение трех дней, с 8:00 до 20:00, на участке, к которому вы прикреплены.

«Можно также вызвать избирательную комиссию домой или в отдаленный населенный пункт», — напомнил Березкин.

Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать заявление в УИК с 9 сентября и до 14:00 19 сентября. Это можно сделать по телефону или через портал «Госуслуги».

В медицинских центрах развернут 35 временных участков. Но если житель не найдет его в ближайшей больнице, он сможет написать заявление о прикреплении к местному УИК.

Также голосование организуют в СИЗО, где будут работать 12 избирательных участков.

Особое внимание — инвалидам

Особое внимание уделят инвалидам. Почти на всех участках появятся пандусы.

У нас более 400 тыс избирателей — это люди с ограниченными возможностями. Необходимо создать им маршруты, привлечь волонтеров. Должны работать кнопки вызова на участках Екатерина Семенова.

Она добавила, что для голосования колясочников установят расширенные кабины, а для людей, имеющих проблемы со зрением, — специальные трафареты и лупы.

По словам Семеновой, если понадобится, привлекут такси и специальный транспорт.

Учтут все антиковидные меры

Потоки избирателей разделят на входе и выходе. Каждому бесконтактно измерят температуру.

На всех полах сделают разметку для соблюдения социальной дистанции. А все помещения пройдут санитарную обработку.

Жителям выдадут маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки. Все участки оснастят видеонаблюдением.