Вкусно накормить и не навредить. Как проходят рабочие будни школьных поваров в Подмосковье

Школьный звонок, большая перемена, все дороги учеников ведут в столовую. На кухне — всего два повара. У каждого две миссии: успеть все приготовить и, конечно же, не навредить детям. Корреспондент «360» отправился в одну из подмосковных школ, чтобы разобраться, как за одно утро вкусно и качественно накормить целую тысячу человек.

Рабочий день школьного повара начинается в 6 утра. В 9:00 начнется завтрак, продукты для него уже должны лежать в холодильнике.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый день с комбината питания приходят продукты. У нас сегодня каша „Дружба“, нам требуется молоко, которое мы берем на складе и коробки на лифте поднимаем в цеха», — рассказала заведующая производством МБОУ СОШ № 32 города Мытищи Елена Цветкова.

Источник фото: телеканал «360»

На кухне тем временем уже вовсю кипит работа. Все блюда должны быть диетически сбалансированы и готовятся по строгим нормам и правилам. У этой школы есть свой пищеблок, это значит, еду здесь на самом деле готовят, а не просто разогревают. Средняя скорость повара — около 500 блюд за смену. Однако на стол попадает далеко не все. Часть блюд повара зачем-то прячут по холодильникам.

В холодильнике пробы 48 часов находится суточная норма приготовленных обедов и завтраков. Это значит, что, если вдруг случится нештатная ситуация, всегда можно сдать эту еду в лабораторию и проверить ее на соответствие качеству.

Источник фото: телеканал «360»

Главные критики — конечно же, дети. Говорят, в целом еда в школе им очень нравится. Хотя, разумеется, вкусовые предпочтения есть у многих. Кто-то не любит кашу, кто-то — суп. Ну а некоторым не по душе какао.

Источник фото: телеканал «360»

Однако поводов переживать за качество школьного питания становится все меньше. Глава региона Андрей Воробьев на заседании подмосковного правительства 18 февраля заметил, что родители могут оценить качество питания в образовательных учреждениях и повлиять на ситуацию. Для этого во всех школах Подмосковья ввели проект «Родительский контроль». Мамы и папы школьников пристально следят за тем, чем кормят их детей и пробуют все на себе. Каждая дегустация фиксируется в специальных отчетах. Это — еще один способ обезопасить здоровье учеников. И методов контроля за школами с каждым днем становится все больше.

Источник фото: телеканал «360»

В каждой школьной столовой есть специальный стенд, где можно найти всю необходимую информацию, в том числе положение об общественно-экспертном совете по питанию, ссылки на сайт «Добродел», где можно оставить жалобу, а также мобильный телефон ответственного за питание в школе. Кроме того, обратную связь можно оставить в Telegram-боте «Школьное питание Подмосковья». Этот сервис — анонимный.

Прийти в столовую с проверкой может любой родитель. Нужно только заранее предупредить классного руководителя. Но в школах готовы и к внезапным визитам. Каждого пришедшего ждет одна бесплатная порция. В ответ дегустатор должен будет поделиться своими впечатлениями на родительском собрании.

В рамках январских поручений губернатора с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание вводится в начальной школе.