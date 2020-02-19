Вкусно накормить и не навредить. Как проходят рабочие будни школьных поваров в Подмосковье
Рабочий день школьного повара начинается в 6 утра. В 9:00 начнется завтрак, продукты для него уже должны лежать в холодильнике.
«Каждый день с комбината питания приходят продукты. У нас сегодня каша „Дружба“, нам требуется молоко, которое мы берем на складе и коробки на лифте поднимаем в цеха», — рассказала заведующая производством МБОУ СОШ № 32 города Мытищи Елена Цветкова.
На кухне тем временем уже вовсю кипит работа. Все блюда должны быть диетически сбалансированы и готовятся по строгим нормам и правилам. У этой школы есть свой пищеблок, это значит, еду здесь на самом деле готовят, а не просто разогревают. Средняя скорость повара — около 500 блюд за смену. Однако на стол попадает далеко не все. Часть блюд повара зачем-то прячут по холодильникам.
В холодильнике пробы 48 часов находится суточная норма приготовленных обедов и завтраков. Это значит, что, если вдруг случится нештатная ситуация, всегда можно сдать эту еду в лабораторию и проверить ее на соответствие качеству.
Главные критики — конечно же, дети. Говорят, в целом еда в школе им очень нравится. Хотя, разумеется, вкусовые предпочтения есть у многих. Кто-то не любит кашу, кто-то — суп. Ну а некоторым не по душе какао.
Однако поводов переживать за качество школьного питания становится все меньше. Глава региона Андрей Воробьев на заседании подмосковного правительства 18 февраля заметил, что родители могут оценить качество питания в образовательных учреждениях и повлиять на ситуацию. Для этого во всех школах Подмосковья ввели проект «Родительский контроль». Мамы и папы школьников пристально следят за тем, чем кормят их детей и пробуют все на себе. Каждая дегустация фиксируется в специальных отчетах. Это — еще один способ обезопасить здоровье учеников. И методов контроля за школами с каждым днем становится все больше.
В каждой школьной столовой есть специальный стенд, где можно найти всю необходимую информацию, в том числе положение об общественно-экспертном совете по питанию, ссылки на сайт «Добродел», где можно оставить жалобу, а также мобильный телефон ответственного за питание в школе. Кроме того, обратную связь можно оставить в Telegram-боте «Школьное питание Подмосковья». Этот сервис — анонимный.
Прийти в столовую с проверкой может любой родитель. Нужно только заранее предупредить классного руководителя. Но в школах готовы и к внезапным визитам. Каждого пришедшего ждет одна бесплатная порция. В ответ дегустатор должен будет поделиться своими впечатлениями на родительском собрании.
В рамках январских поручений губернатора с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание вводится в начальной школе.