Выявить и исправить. Кто охраняет школы Подмосковья и как проходят проверки

После стрельбы в казанской школе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проверить безопасность школ региона. Все возможные недочеты будут выявлять до конца мая, сообщил «360» рассказал зампредседателя правительства Подмосковья, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

По словам Каратаева, за охрану и безопасность отвечают заказчики услуг, которыми чаще всего являются сами образовательные учреждения.

«Что касается организаций, которые такую деятельность осуществляют, то это прерогатива Росгвардии, которая следит за соблюдением всех требований законодательства и работой частных предприятий, которые оказывают соответствующие услуги нашим образовательным организациям», — пояснил зампредседателя правительства.

В определенных случаях привлекаются к работе и государственные организации, но обычно услуги оказывают частные охранные предприятия. В каждой школе охраной занимается разное число сотрудников.

«У нас, конечно, школы отличаются в значительной степени одна от другой. В каждом случае индивидуально определяется заказчиком количество сотрудников, необходимых для обеспечения безопасности учреждения. По моему опыту, в большинстве случаев это один пост, на котором несколько человек несут службу попеременно», — отметил Каратаев.

По закону охраной должны заниматься специально подготовленные люди. За этим должна следить Росгвардия, заявил зампредседателя правительства. При этом нельзя исключить, что в некоторых школах охрана ведется вахтовым методом. Но в Подмосковье стараются не допускать таких случаев, заверил Каратаев.

Для обеспечения безопасности в школах устанавливается ограждение по периметру, а также по необходимости запирающие устройства, домофоны, средства контроля и управления доступом (СКУД), так называемые вертушки.

«Ну и безусловно видеонаблюдение, которое в Подмосковье объединено в единую систему „Безопасный регион“. Системой могут пользоваться помимо самих школ и правоохранительные органы», — рассказал Каратаев.

Также в школах ежеквартально проводятся учения, связанные с эвакуацией. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе усилят проверки школ. Этим займутся комиссии, состоящие из представителей органов местного самоуправления, Министерства образования области, главного управления региональной безопасности и силовых ведомств.

«Это комплексные проверки, которые осуществляются в рамках антитеррористической комиссии. Они дают оценку готовности школ по линии антитеррористической защищенности. Такую проверку мы проводим уже, планируем завершить до конца мая и обнародовать какие-то результаты», — сообщил зампредседателя правительства.

Если в школах найдут какие-то нарушения, то комиссия даст возможность как можно быстрее их устранить. Некоторые недочеты образовательные учреждения могут исправить прямо во время проверки. После устранения всех нарушений в школе проводится контрольная проверка.