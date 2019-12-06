Мыслить нестандартно. Как проходит тренинг подмосковной сборной WorldSkills Russia

Со 2 по 9 декабря сборная Московской области WorldSkills Russia проводит тренинг по развитию коммуникационных способностей в Коломенском городском округе.

Участники случайным образом поделились на 12 команд. Каждая имеет своего team-лидера и профессионального психолога — тренера по soft skills, то есть умению общаться, нестандартно мыслить и принимать решения.

«Мне очень нравится работать с ребятами. Они очень интересные, мотивированные и разные. Участники учатся взаимодействовать и общаться. Это отличная возможность для ребят, чтобы потом сплотиться на чемпионате и показать отличный результат», — рассказала Ольга Немерова, тренер.

Также организаторы приготовили развлечения для молодых профессионалов. Во второй половине дня команды готовят танцы, номера, видео для участия в соревновании. Побеждает тот, кто будет оригинальнее. Каждый конкурс превращается в настоящую дискотеку. Ежедневно ведущие, фотографы, team-лидеры и dj готовят новые сюрпризы для участников, так что скучать им не приходится.

«Мне очень нравится здесь, познакомился с новыми ребятами, со своей командой, которой очень дорожу. Надеюсь, мы займем первое место», — рассказал участник Григорий Шепелев.

Молодым профессионалам представили номера со всеми современными удобствами в парк-отеле «Олимп», а чудесная столовая предоставляет питание 5 раз в день.

«Уже несколько лет участвую в движении WorldSkills Russia и каждый раз я доволен местом проведения. Очень качественная пища, очень разнообразный выбор. Отель радует», — рассказал Андрей Ромашкин, сопровождающий.

Навыки soft skills позволяют правильно организовать работу любой компании и предприятия, устранить конфликты в коллективе.

Итоги тренинга будут подведены 9 декабря. Студенты Подмосковья намерены дальше развиваться не только в профессиональном плане, но и в социальном.