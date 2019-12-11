Профессия для настоящего мужчины. Как проходит обучение в военном училище?

Совсем скоро Московское высшее общевойсковое командное училище (МВОКУ) отметит день рождения. В честь этого съемочная группа «360» навестила учебное заведения и посмотрела на то, как живут курсанты.

Военное образование. От этих слов даже как-то тоскливо делается. Скучные занятия, рабочие карты, тетрадки, учебники, строевая целый день, подъем в шесть утра. А на самом деле — все совсем иначе!

Источник фото: телеканал «360»

Учеба в военном училище — это совсем не про скучные лекции за партой. Курсанты борются, качаются, маршируют, стреляю. Ну, а самое главное — управляют танками.

Источник фото: телеканал «360»

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«Это просто настоящая работа настоящего мужчины. Офицер — это такой человек, который в любую секунду готов отдать свою жизнь за нашу родину», — поделился Михаил Парыгин, курсант МВОКУ.

Одно жаль — женщин пока в училище не берут. Но кто знает, что будет дальше?