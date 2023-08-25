Подмосковье 25 августа 2023, 08:40 От лучших музеев до баскетбола. Как проголосовать за уникальные проекты и достижения Подмосковья? Жители Подмосковья смогут онлайн проголосовать за уникальные достижения региона Московская область, Коломна

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Подмосковье — лидер по изготовлению сыра в России, крупнейший производитель вагонов метро, а еще здесь строят самый большой в стране школьный технопарк. Чем еще уникален регион? Переходи на портал достижения.рф — путеводитель по современной истории России. Стань ее частью и проголосуй за успехи своей области, республики или своего края, чтобы о них узнали все.

Благодаря новому проекту на сайте можно увидеть потенциал каждого региона, а главное — самому определить, что именно делает твой субъект страны уникальным.

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Подмосковье на портале представлено десятью крупными достижениями. У региона — одна из лучших систем родовспоможения в России, и это один из лидеров страны по цифровизации государственных услуг, то есть по их переводу в удобный онлайн-формат.

Баскетбольный клуб «Химки» — в числе самых известных в Европе, а музей «Новый Иерусалим» в Истре — один из крупнейших в стране.

Музей «Новый Иерусалим» в Истре Музей «Новый Иерусалим» в Истре Музей «Новый Иерусалим» в Истре Музей «Новый Иерусалим» в Истре Музей «Новый Иерусалим» в Истре

Цель проекта — рассказать о том, чего достиг каждый регион России, и дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим, культурным потенциалом страны.

Вы можете стать частью проекта и принять участие в голосовании за главные достижения своего региона. Ими можно поделиться и в социальных сетях.

Зайдите в раздел «Достижения регионов» на главной странице портала или нажмите кнопку «Голосовать» на основной странице сайта. Выберите свой регион из списка предложенных и погрузитесь в мир достижений родины.

Благодаря значку «Поделиться» в правом нижнем углу окна вы сможете рассказать о результате голосования друзьям, близким и коллегам.