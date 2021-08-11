Подмосковные школьники и студенты смогут продлевать «Стрелку» на портале госуслуг

Льготное пользование картой «Стрелка» автоматически продлили для 220 тысяч учащихся Подмосковья. А если школьники и студенты не получили такое уведомление, они смогут продлить ее действие на областном портале госуслуг.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, автоматическое продление «Стрелки» — одна из проактивных услуг в Подмосковье.

Школьникам и студентам, чье право на льготу подтверждено, не нужно подавать заявления на продление льготного проезда Максим Рымар.

Он объяснил, что учащимся, по которым сведения пока что не подтвердили, нужно оформить заявление на портале госуслуг Подмосковья и сверить документы в удобном МФЦ.

Каждый год, 25 августа, льготные карты «Стрелка» у школьников и студентов блокируют до подтверждения права пользоваться ей. Такое может произойти, например, если ребенок прописан в Подмосковье, а учится в Москве.

Для недопущения блокировки нужно подать заявление через портал по ссылке.

Все подробности о работе карты «Стрелка» можно уточнить на сайте.