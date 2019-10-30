Как припарковать машину во дворе и не получить штраф. В Балашихе проверили водителей

Инспектор Госадмтехнадзора проверил, как паркуются водители Балашихи во дворах домов. Чтобы зафиксировать нарушения, номера и автомобиль целиком снимаются на телефон. Далее направляется запрос в ГИБДД, чтобы установить лицо, совершившее правонарушение.

Всем нарушителям будет направлен административный штраф, который они могут оспорить в течение 10 дней или оплатить в течение 60 дней.

В поле зрения инспектора попали больше 50 нарушителей. Один из автовладельцев припарковался почти на газоне, совсем рядом с тротуаром. Другой — загородил путь мусоровозу. В этом случае штрафовать уже должны сотрудники ГИБДД. На проезжей части автомобиль припарковали так, что две машины разъехаться уже не смогут. Да и уборочная техника может зацепить.

Источник фото: телеканал «360»

Жители уверяют, что не стали бы рисковать имуществом, если бы рядом появилась новая парковка. А сейчас у водителей просто нет выбора. После девяти вечера найти место для автомобиля сложно, поэтому приходится нарушать.

«Дело в том, что вот построив жилмассив, должны были предусмотреть места для автомобилей. Вы сами понимаете, на количество такое. Где парковаться в настоящее время? Что делать людям?» — сказал житель Балашихи Игорь.

Источник фото: телеканал «360»

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Такие микрорайоны называют «человейники»: дома 17-20 этажей, узкие проезды, парковка для каждого не предусмотрена. Если купили здесь жилье, придется решать вопрос парковки самостоятельно. Гарантированно, по словам экспертов, избавит от головной боли платная парковка.

«Во всех цивилизованных странах даже уличные парковки, даже во дворах — уже платные. В некоторых странах вы не можете купить машину, не купив заранее парковочное место или гараж. Это тоже нормально, поэтому вот решение: просто надо прививать культуру, и самому заботиться о том, где ты будешь хранить свою машину», — отметил Алексей Шумилин, начальник управления благоустройства.

Источник фото: телеканал «360»

Впрочем, есть другие варианты. Например, вместе с соседями вложиться в закрытую парковку. При наличии места, ее построит управляющая компания. При острой нехватке мест помогает администрация. Главное, объединиться с соседями и начать диалог.