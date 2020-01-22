Как приготовить хвойный квас? Рецепт от жителя Дубны

Житель Дубны Антон Питюлин использует елки в гастрономических целях. Он готовит из хвои квас. Рецептом напитка Антон поделился с корреспондентом «360».

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы приготовить хвойный квас, потребуются пшеница, бездрожжевая закваска, хвоя и секретный ингредиент — медная вода. По словам Антона, она позволяет вытащить из хвои больше полезных веществ.

Получить медную воду несложно. Для этого необходимо в металлическую миску положить очищенную медь, залить ее литром воды и выпарить половину.

Далее в банку нужно насыпать 70 граммов измельченной хвои и залить полученной водой. После это надо дать жидкости остыть до 40 градусов, иначе закваска сварится.

После того как вода остынет, можно добавить туда чайную ложку закваски и три столовые ложки меда. Затем необходимо накрыть все марлей и подождать три дня, пока напиток будет готов.

Источник фото: телеканал «360»

Антон уже второй год готовит необычный квас. Несколько лет назад он отказался от алкоголя и увлекся рецептами квасов. Теперь мужчина делает минимум семь банок в месяц.

«Начал готовить разные квасы. Все началось с овсяного кваса, дальше пошел уже пшеничный квас, яблочный и хвойный квас. Он на самом деле самый эксклюзивный, интересный», — рассказал Антон.

Источник фото: телеканал «360»

Мужчина говорит, что квас рекомендуется пить по половине стакана три раза в день. Но ему самому банки хватает максимум на два дня. «Угощал родных, друзей. Отзывы у всех разные, но все-таки большинство использует его не как лечебный продукт, а как заменитель пива или как просто освежающий напиток, который бодрит», — сказал Антон.

После Нового года жители Дубны придумывают различные способы применить елку. Фантазия людей поражает. Из срезов деревьев делают украшения на новую елку, а из хвои плетут миниатюрные поделки.