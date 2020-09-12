Как празднует 80-летие Реутов: фейерверки, кинопоказы и лазерное шоу

Большая праздничная программа стартовала в подмосковном Реутове в честь 80-летия города. Жителей ждут различные шоу, выставки, концерты и спортивные турниры.

Первые мероприятия прошли уже 10 сентября. В этот день прошли торжественные встречи и концерты. 11 сентября гостям показали лазерное, водное и свето-пиротехническое шоу. Открылась выставка, посвященная истории НПО машиностроения. Главный праздник намечен на 12 сентября. В этот день на разных площадках состоятся мастер-классы, концерты, фотовыставки, семейные кинопоказы. Подробнее с афишей мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте администрации Реутова.

С 80-летием Реутов уже поздравил глава городского округа Станислав Каторов. Он отметил значение градообразующего предприятия АО «ВПК „НПО машиностроения“» и добавил, что жители должны гордиться званием наукограда, которое носит Реутов.

«Сегодняшние благополучие и стремление вперед не были бы возможны без участия каждого из его жителей, без остатка отдающих свои знания, силы, опыт и любовь родному городу», — добавил Каторов.