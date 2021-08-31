Жителям Подмосковья рассказали, как получить компенсацию в случае затопления квартиры

Затопление квартиры — одна из главных проблем, с которой могут столкнуться жители многоквартирного дома. Причина может быть любая: от незакрытого крана до лопнувшей трубы. Пострадавший может рассчитывать на полное возмещение вреда. Управление Роспотребнадзора по Московской области рассказало, как получить компенсацию.

Первоначально необходимо узнать причину затопления и устранить ее, далее следует сообщить о случившемся в управляющую компанию, где будет составлен акт о заливе квартиры, сфотографировать ущерб, а также посчитать, сколько стоит поврежденная мебель и необходимый ремонт.

Если с виновником удалось найти общий язык, то получить компенсацию можно, договорившись с ним о добровольном возмещении. Для этого нужно оформить письменное соглашение, в котором необходимо указать сумму ущерба, сроки и ответственность сторон.

Если договориться мирно не получается, то стоит обратиться к независимому оценщику. В таком случае необходимо за три дня до осмотра уведомить виновника о дате и времени осмотра квартиры, подготовить исковое заявление и собрать документы для обращения в суд.

Для обращения в суд нужны: исковое заявление, свидетельство о праве собственности, акт о затоплении квартиры, заключение о размере ущерба, доказательство того, что вы уведомили ответчика о проведении оценки, квитанция об уплате госпошлины, копия искового заявления для ответчика.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что все документы, кроме квитанции, подаются в копиях.

В том случае, если сумма превышает 50 тысяч рублей, обращаться следует в районный суд, если нет — в мировой.