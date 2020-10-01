Приносят продукты, лекарства и уделяют внимание. Как подмосковные волонтеры поддерживают пенсионеров

Эпидемическая ситуация в Подмосковье осложнилась, и лиц старше 65 лет попросили оставаться дома. Пожилым людям стали помогать волонтеры. На самом деле, эта помощь после пандемии и не прекращалась: пока в Подмосковье есть одинокие люди, нуждающиеся в помощи — будут и волонтеры.

С самого утра добровольцы обзванивают пенсионеров и других людей из группы риска. Они спрашивают, что необходимо принести нуждающимся. Потом они собирают все самое нужное и привозят пенсионерам домой.

В период пандемии списки нуждающихся формировала социальная защита. За это время волонтеры из центра «Радость» успели со всеми перезнакомиться и теперь ездят, что называется, к своим.

Ко дню пожилых людей добровольцы развезли подарки своим подопечным. В другой день купят и привезут продукты. Ребята могут и грядку вскопать, если надо.

В режиме постоянной опеки местные пожилые уже не первый месяц. Но привыкнуть не могут. Поэтому на прощание каждый старается хоть чем-то угостить.