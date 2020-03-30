Закрывают детские площадки и дезинфицируют подъезды. Как подмосковные УК работают во время карантина

Во время пандемии коронавируса главная задача подмосковных коммунальщиков — дезинфекция подъездов. В регионе используют хлористый раствор — средство, проверенное временем. После такой обработки у микробов нет шансов.

Источник фото: телеканал «360»

Специальным составом обрабатывают все поверхности: кнопки домофона и лифта, почтовые ящики, поручни, ручки дверей и окон и мусоропровод — все то, к чему прикасаются жители. Средство уничтожает микробы и вирусы, а для здоровья жильцов оно безопасно.

«Средство применяем в соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 12 марта 2020 года. Раствор с применением хлорсодержащих компонентов в процентном соотношении 0,06%», — уточнил Олег Обжирин, главный инженер «СЭУ Трансинжстрой».

В Рошале, например, один сотрудник управляющей компании дезинфицирует до 30 подъездов за день. Итого ежедневно в муниципалитете обрабатывается 600 объектов.

Источник фото: телеканал «360»

На обработку одного подъезда уходит около получаса. В большинстве подъездов работают свои уборщицы. В Ступине в случае, если постоянных уборщиц нет, высылают специальные бригады.

«Есть жилые дома, которые для этого не предусмотрены — помещения нет для техперсонала, туда у нас выезжают мобильные бригады и дезинфицируют уже на местах», — рассказал Роман Овчинников, генеральный директор ООО «Ступинская УК».

В Сергиевом Посаде дезинфицируют подъезды каждый день с 18 марта. За полторы недели жители успели привыкнуть к коммунальщикам в химзащите. Графики висят на каждом подъезде, а с 30 марта жители будут подписывать специальные акты, подтверждающие, что дезинфекцию провели.

Такую отчетность ввели для жителей. Что касается контроля сверху — фото результатов работ попадают в мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Контролируют муниципальные власти и Госжилинспекция.

Всего в округе почти 900 многоквартирных домов, это около 2,5 тысячи подъездов. Продезинфицируют все.

Убирают и дезинфицируют подъезды за счет средств, которые жильцы платят за содержание общего имущества многоквартирного дома. Дополнительную плату с собственников жилья брать не будут. Но если вы заметили, что в вашем доме не проводится дезинфекция, вам стоит обратиться в свою управляющую компанию.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо ежедневной дезинфекции подъездов, управляющие компании закрывают во дворах Подмосковья детские площадки.

Игровые городки огораживают лентой, детям там делать нечего. Самоизоляция введена для всех. Из дома следует выходить только в случаях острой необходимости. Следить за порядком на улицах будет полиция.

Всех жителей, нарушающих самоизоляцию, будут привлекать к ответственности. Позже решение столичных и подмосковных властей поддержали и руководители Вологодской, Мурманской и Калининградской областей. В этих регионах решили обезопасить жителей таким же жестким, но действенным способом.