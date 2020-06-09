09 июня 2020, 19:21
Бактерицидные лампы, дистанция и дезинфекция. Как подмосковные кафе готовятся к открытию
Соскучились по визитам в кафе? Рестораторы по вам тоже. Пусть точную дату открытия общепита еще не назвали, владельцы бизнеса уже готовятся к встречи с клиентами. Она, разумеется, пройдет по всем требованиям Роспотребнадзора.
Сначала откроются летние веранды. Что касается защитных средств. Есть в масках невозможно, поэтому носить их в ресторане гостей не обяжут. А вот персонал будет в полной амуниции.
Бактерицидные лампы тоже обязательны, но только в закрытых помещениях. На верандах их не будет, а вот в закрытых залах или на кухне — установят. Повара, кстати, уже на рабочем месте — оттачивают мастерство. Некоторые сложа руки не сидели и полностью обновили меню.
И напоследок совет. Когда рестораны заработают, лучше заранее планировать свой долгожданный выход в свет. Пока вирус не уйдет, количество посетителей будет ограничено. Соответственно, столик лучше бронировать.
Подробности — в сюжете канала «360».