Бактерицидные лампы, дистанция и дезинфекция. Как подмосковные кафе готовятся к открытию

Соскучились по визитам в кафе? Рестораторы по вам тоже. Пусть точную дату открытия общепита еще не назвали, владельцы бизнеса уже готовятся к встречи с клиентами. Она, разумеется, пройдет по всем требованиям Роспотребнадзора.

Сначала откроются летние веранды. Что касается защитных средств. Есть в масках невозможно, поэтому носить их в ресторане гостей не обяжут. А вот персонал будет в полной амуниции.

Бактерицидные лампы тоже обязательны, но только в закрытых помещениях. На верандах их не будет, а вот в закрытых залах или на кухне — установят. Повара, кстати, уже на рабочем месте — оттачивают мастерство. Некоторые сложа руки не сидели и полностью обновили меню.

И напоследок совет. Когда рестораны заработают, лучше заранее планировать свой долгожданный выход в свет. Пока вирус не уйдет, количество посетителей будет ограничено. Соответственно, столик лучше бронировать.

Подробности — в сюжете канала «360».