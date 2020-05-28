Жалоб становится все меньше. Как Подмосковье справляется с частыми вызовами скорой помощи

Подмосковье продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. Сотрудники скорой и неотложной помощи работают в режиме нон-стоп. Но иногда жители жалуются на оперативность бригад. Главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин объяснил в эфире «360», почему бывают задержки.

Самый пик по жалобам был в последние дни апреля и 7-8 мая. Дело в том, что тогда еще не были открыты все инфекционные клиники. А оформление заразившегося коронавирусом пациента занимает порядка 40 минут в стационаре.

«На конец апреля, на начало мая был пик по заболеваемости и по госпитализации. Здесь мы работали на то, чтобы все пациенты, прежде всего с пневмонией и COVID-19, были доставлены в стационары. Из-за резкого тогда пика у нас стационары не успевали открываться по всей территории Московской области, были длительные пробеги. Но мы все равно справились», — рассказал Какурин.

Сейчас жалоб стало меньше. В Подмосковье открыли новые госпитали, привлекли дополнительных врачей, фельдшеров, водителей. Самыми проблемными городами с точки зрения количества обращений остаются Подольск, Серпухов и Чехов.

Временный госпиталь в «Крокус Экспо». Источник фото: телеканал «360»

«На сегодняшний день количество негативных обращений снизилось более чем в 3,5 раза. Работает более 500 бригад службы спасения, скорой медицинской помощи и порядка 350-400 бригад неотложной помощи. Это те бригады, которые уже сформированы при поликлиниках», — добавил Какурин.

Кстати, бригада скорой помощи из Красногорска стала лучшей в регионе. Специалисты выезжают около 20 раз за сутки. Месячный пробег бригады — пять тысяч километров.

«Я очень надеюсь, что чем дальше, тем меньше замечаний у нас будет в службе скорой помощи. И, конечно, меньше вызовов», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В апреле подмосковным подстанциям скорой помощи передали 16 новых реанимобилей, оснащенных медицинским оборудованием. В каждом — дефибриллятор, аппараты искусственной вентиляции легких, электрокардиограф и пульсоксиметр.

За последние сутки в Подмосковье выявили 774 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области выздоровели 6843 человека.