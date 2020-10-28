Виртуальные экскурсии и мастер-классы. Как Подмосковье проведет «Ночь искусств» в 2020 году

Из-за пандемии традиционную акцию «Ночь искусств» в Подмосковье проведут онлайн. Областные музеи готовы удивить виртуальными экскурсиями и мастер-классами. Уже 3 ноября жители смогут погрузиться в мир культуры, оставаясь дома.

Подбирать интересные варианты досуга помогает «Путеводитель по Подмосковью». Портал рассказал о самых интересных местах, предлагающих программы на «Ночь искусств».

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей

Этот музей покажет онлайн один из залов экспозиции «Древний Звенигород». Трансляцию запустят на канале в YouTube.

Зрители могут увидеть части известного Благовестного колокола Саввино-Сторожевского монастыря. Им расскажут подробности о том, как делали купола и зачем они нужны.

Здесь виртуальным гостям предложат проявить себя, попробовав разгадать зашифрованные коды надписей.

Музей-заповедник «Мелихово»

Зрители смогут отправиться на онлайн-прогулку по экспозиции усадебного дома и узнать, как жил писатель Антон Чехов.

В музее «Мелихово» гостям виртуальной экскурсии расскажут и о путешествии автора на Сахалин. Они увидят уникальные вещи, а также фильм «Харон», в основу которого лег рассказ «В ссылке».

Здесь состоятся «Ночные встречи» с участием режиссера, актера и сценариста Андрея Селиванова. Он снял несколько фильмов по произведениям Чехова.

А все желающие смогут принять участие в мастер-классах. Гости услышат рассказ об искусстве фотографии в XIX веке и посмотрят выступление театра «Чеховская студия».

Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

В этом месте программа не менее обширная — здесь подготовят рок-концерт, онлайн-экскурсии и лекции об искусстве.

Виртуальное путешествие предложат гостям на музейном канале YouTube. Наблюдать за всем происходящим удастся в Instagram-аккаунте.

Музейно-туристический центр в Клину

Онлайн выступит народная вокальная студия «Гармония». Гости увидят художественные мастер-классы и работы, созданные для фотоконкурса «Искусство объединяет».

Программу сделают доступной на сайте центра, на его странице в социальной сети «ВКонтакте» и Instagram-аккаунте.

Центр культуры и досуга «Болшево»

Центр культуры и досуга создаст трансляцию концерта «Народов дружная семья». Зрители услышат поэзию и песни, посвященные родине, дружбе и согласию.

Посмотреть выступления удастся на страницах во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и Facebook.

Музей истории русского платка и шали

С 13:00 до 13:30 онлайн проведут мастер-класс «Искусство-во!». Все желающие смогут научиться набивать рисунки на ткани.

Урок проведут в Instagram-аккаунте. Не покидая дом, гости смогут создать сувениры с неповторимыми рисунками.

Культурно-просветительский центр в Люберцах

Здесь участники акции смогут присоединиться к мастер-классу по сценической речи «Искусство быть артистом». Он начнется в 17:00 в Instagram-аккаунте.

Слушатели узнают секреты постановки голоса, дикции, орфоэпии и не только.

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