Эксклюзив 18 января 2023, 17:37 «Команда добра» и адресная помощь. Как работает социальная поддержка в Подмосковье?

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Подмосковная «Команда добра» сконцентрировалась на поддержке бойцов спецоперации, помощь семьям военнослужащих стала одним из основных социальных направлений в регионе, а инвалидам помогает, в том числе, проект «Мы рядом». Об этом в эфире «Область перемен. Подмосковье» рассказали руководитель волонтерского центра Елена Жарова, начальник окружного управления социального развития № 4 Владимир Морозов и директор центра социального обслуживания в Пушкино Артем Савин.

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Военнослужащие в зоне СВО получают не только гуманитарную помощь, но и детские письма, написанные школьниками. Руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова отметила, что для бойцов это тоже важная часть поддержки.

Как говорят сами мобилизованные, для них очень важны письма. Обычные рукописные письма. Им важно, что в тылу их поддерживают, о них помнят и заботятся, за них переживают. Елена Жарова

Поддержкой мобилизованных и их семей в Подмосковье занимается, в том числе, движение «Команда добра» из Балашихи. Его участники собрали первый в этом году груз гуманитарной помощи 3 января.

Волонтеры буквально провели праздники в работе — собирали и упаковывали грузы. Помогают они и детям из приютов Донбасса.

«Людям нужна наша помощь. Мы не можем сказать, что мы не можем или мы устали, мы должны это делать», — подчеркнула Елена Жарова.

Гуманитарную помощь собирают в тесном взаимодействии с Министерством социальных коммуникаций Подмосковья.

Социальное обслуживание инвалидов

В конце прошлого года в Подмосковье запустили проект «Мы рядом». Он предполагает адресную поддержку людей с инвалидностью.

Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации в Пушкино Артем Савин отметил, что для инвалидов в Подмосковье предусмотрены различные форматы помощи.

Главная задача — как можно быстрее помочь инвалиду получить меры социальной поддержки, социализироваться и получить реабилитационные услуги. Артем Савин

В Московской области свыше 400 тысяч инвалидов. Социальные работники проходят подготовку и обучение, чтобы оказывать компетентную помощь.

Помощь семьям с детьми

Все семьи с детьми в Подмосковье получают помощь от областного правительства. Многие льготы приходят автоматически, то есть проактивно.

Цифровизация помогает избавиться от волокиты и делает процесс помощи эффективнее. Помогают многодетным и приемным семьям, семьям с низким доходом, одиноким родителям, подчеркнул начальник окружного управления социального развития № 4 Владимир Морозов.

Самый главный критерий для помощи — те или иные сложные жизненные ситуации у семей. Такая ситуация, из которой человек сам не может выбраться. В основном, это помощь по доходам для малоимущих семей. Владимир Морозов

Новая категория помощи появилась недавно — семьи мобилизованных. Им тоже активно помогают, подчеркнул Владимир Морозов.