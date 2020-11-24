Более 150 катков, 60 лыжных трасс и тысяча елок: как Подмосковье готовится к зиме

Подмосковье активно готовится к зиме и празднованию Нового года. В этом году в регионе зальют 152 катка, организуют свыше 60 лыжных трасс и установят во дворах и общественных пространствах более тысячи елок. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Зима — это время коньков и лыж. В Подмосковье для любителей активного отдыха откроют 152 катка.

«Всего в Московской области в зимний период будет функционировать 152 катка с общей площадью льда 165,6 тысячи квадратных метров, из них: с натуральным льдом — 119, с искусственным льдом — 33», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Министр отметил, что на закрытых катках будет действовать масочный режим, а на входе гостям будут измерять температуру. В раздевалках в свободном доступе будут антисептики.

Для тех, кто предпочитает лыжи, тоже будет, где разгуляться. В Московской области готовят более 60 лыжных трасс. Лучшими назвали десять маршрутов в следующих парках: парк культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, лыжный клуб «Волкуша» в Лыткарине, спорткомплекс «Пересвет» в Сергиевом Посаде, школа олимпийского резерва «Истина» в Истре, тюбинг-парк «Елагино» в Наро-Фоминске, лыжный стадион имени Резцовой в Химках, Томилинский лесопарк в Котельниках, Центр зимних видов спорта в Дмитрове, СК «Красные крылья» в Серпухове, городская лыжная база МУ ДС «Восток» в Орехово-Зуеве.

Для семей с детьми подготовят горки для тюбинга. Всего их будет 185, 36 из них на естественных рельефах.