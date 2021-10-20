Работодателям Подмосковья рассказали, как подать списки привитых сотрудников на «Госуслугах»

Глава подмосковного Мингосуправления Максим Рымар напомнил работодателям, что до 10 ноября необходимо предоставить сведения о вакцинации от коронавируса 80% своих сотрудников. Сделать это помогут «Госуслуги».

Обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг ввели по постановлению главного санитарного врача в Подмосковье Ольги Микаиловой.

Отправить информацию можно с помощью областного портала, напомнил Рымар.

Онлайн-сервис для этих целей был запущен на портале в июле и сейчас продолжает собирать информацию о привитых Максим Рымар.

Чтобы выслать ее, нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подробности

Обязательная вакцинация коснулась сотрудников общепита, транспорта, торговли, фитнес-клубов, салонов красоты, МФЦ и не только.

Услуга по представлению информации о привитых доступна по ссылке.

Инструкции по созданию учетной записи для юридических лиц или ИП разместили на федеральном портале госуслуг.

Руководителям компаний в Московской области необходимо организовать вакцинацию не менее 80% работников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 10 ноября, а вторым компонентом — до 10 декабря.

Список отраслей, сотрудников которых касается обязательная прививка, опубликовали на сайте.