Как питаться на самоизоляции? Подмосковные диетологи посоветовали варить компоты и не забывать про цитрусы

В Подмосковье с 29 марта по 5 апреля действует режим самоизоляции. Жителям придется провести некоторое время дома. Такие меры предприняли для борьбы с распространением коронавируса. Подмосковные диетологи в сложившейся ситуации советуют не увлекаться перекусами и добавить в рацион больше витаминов.

Время на самоизоляции нужно провести с пользой для здоровья. Главный совет от диетологов — не переедайте и ешьте побольше овощей и фруктов. В этом поможет четкий режим питания.

«В этот период очень важно грамотно составить ежедневный рацион так, чтобы не испытывать дефицита питательных веществ и витаминов. В первую очередь надо поддержать иммунитет, поэтому в рацион необходимо добавить цитрусы», — посоветовала главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

Она уточнила, что хорошо для организма утром натощак выпивать стакан теплой или горячей воды с лимоном и не забывать поддерживать водный баланс на протяжении дня. Например, можно сварить компот из ягод или заваривать шиповник с имбирем. Вместо сахара диетолог порекомендовала добавлять мед, если у вас нет на него аллергии.

«Также стоит ограничить потребление кофеина. Крупы лучше есть цельнозерновые, а в качестве источника белка выбирать яйца, орехи и птицу. Не стоит забывать о кисломолочных продуктах», — подчеркнула Пичугина.

Диетолог посоветовала не пренебрегать физической нагрузкой. Ежедневно следует делать зарядку, разминку, танцевать, играть с детьми, убираться в квартире и заниматься другими домашними делами. Это поможет улучшить не только физическое, но и эмоциональное состояние.