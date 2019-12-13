Врачи рассказали, как пережить послеродовую депрессию

Тревога, нарушение сна и раздражительность могут быть начальными признаками послеродовой депрессии. Не чужды молодым мамам и беспричинное чувство вины, отсутствие аппетита и плаксивость. О методах борьбы с расстройством рассказали подмосковные врачи.

Врачи отметили, что для борьбы с послеродовой депрессией часто не хватает только медикаментозной терапии. И решить проблему может помочь психотерапевтическая поддержка.

«Люди с послеродовой депрессией не всегда способны адекватно оценить свое состояние, вследствие чего самостоятельно меняют схему терапии, прекращают принимать лекарства, замыкаются в себе и начинают злоупотреблять спиртными напитками. Все это значительно ухудшает течение заболевания, появляется угроза жизни», — рассказал Борис Белозеров, главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения Подмосковья.

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При этом в интернете находится довольно много информации о том, как справиться с послеродовой депрессией. Однако некоторые советы не помогают в реальной жизни. Для получения правильной информации нужно вовремя обратиться к специалисту.

Кстати, бесплатно послушать о борьбе с расстройством можно на лекции «Послеродовые депрессии». Пройдет мероприятие 14 декабря на территории ЦКПБ и Химкинской психиатрической больницы № 22. А каждый гость лекции сможет получить бесплатную анонимную консультацию.