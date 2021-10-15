Как пенсионерам подготовиться к вакцинации. Инструкция

Перед вакцинацией против коронавируса медики рекомендуют следить за самочувствием и следовать простым правилам. Они особенно актуальны для людей старше 65 лет, обратил внимание в интервью «360» главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава Московской области Михаил Якушин.

Накануне прививки, напомнил медик, стоит отказаться от всего, что может усугубить аллергическую реакцию организма.

«Для пожилого человека традиционно состояние может ухудшиться, если он злоупотребляет слишком жареным, соленым, копченым и так далее — агрессивно приготовленной пищей, спиртным», — сказал Якушин.

При возникновении побочных эффектов после вакцинации Якушин призвал не паниковать. Обычно меры самопомощи стандартные — принять парацетамол при температуре или противоаллергические препараты, если возникла аллергия. При серьезных симптомах, которые выходят за пределы нескольких часов, лучше проконсультироваться с врачом.

«Большинству людей, в том числе старше 65 лет, советую вакцинироваться», — подчеркнул специалист.

Наиболее подходящий для пожилого возраста препарат, добавил он, поможет выбрать медик. Все имеющиеся в России вакцины хороши по-своему, и нюансы стоит обсуждать с лечащим врачом.