Горки для тюбинга и зоны барбекю. Как отметить Новый год в парках Подмосковья

Московская область подготовилась к встрече Нового года. В парках региона организовали места для мероприятий, активностей и зимних забав. Подробнее расскажет «360».

До начала праздников Подмосковье украсят больше 1,8 тысячи елок. Жители области смогут развлечься и позаниматься на 720 катках, 107 лыжных трассах, 361 горке для санок и тюбинга. Также откроются 105 ярмарок и 168 пунктов питания.

«В каждом парке будут проходить праздничные мероприятия. У нас все территории готовы, в некоторых муниципалитетах это будут центральные площади, зоны отдыха. Традиционно во время праздничных мероприятий у нас выходит порядка 1,5 миллиона человек. Везде организована программа на новогодние праздники», — рассказал Михаил Хайкин, министр благоустройства Московской области.

Источник фото: пресс-служба администрации Красногорска

Найти развлечение по вкусу жители Подмосковья смогут в парках, аллеях, на площадях, бульварах. Там установят елки, катки, горки, откроют ярмарки и фуд-корты. В нескольких парках организуют зоны барбекю.

«Кроме того, в парках Подмосковья во время зимних прогулок можно будет согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем», — отметил Михаил Хайкин.

Кстати, подготовили в парках региона слэклайн-площадки — новое модное развлечение. Назвали их «Перейди в 2020 год!».

Источник фото: телеканал «360»

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«Слэклайн — спортивная активность, хождение по специальной стропе, натянутой между стационарными объектами. На сегодняшний день — это новое, активное, молодежное направление, которое мы будем развивать в наших парках», — добавил Михаил Хайкин.

Таким образом, в каждом парке Подмосковья можно найти развлечение по душе. Сейчас все они готовы к празднованию Нового года.