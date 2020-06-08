Покормить лам, искупаться и порыбачить. Как отдохнуть в Дмитрове во время пандемии?

Гостиницы, турбазы и дома отдыха заработали в Подмосковье. Безопасен ли отдых на загородных базах в период пандемии? Какие существуют ограничения и чем занять себя за городом, рассказал корреспондент канала «360».

Источник фото: телеканал «360»

В отелях должны соблюдать все меры безопасности. Персонал должен работать в масках и перчатках. Гостям нужно измерять температуру и предупреждать о социальной дистанции.

Загородный отель в селе Ильинское Дмитровского округа все правила соблюдает. Старается работать так, чтобы не подвергать гостей риску заразиться инфекцией. Питание в отеле организовано на вынос. Еду приносят в номера. Все поверхности на кухне обрабатывают и дезинфицируют.

владимИсточник фото: телеканал «360»

Загородный отель предлагает рыбалку, купание, прогулки по лесу. Все то, чего так не хватает сейчас в городе. Рыбу можно поймать, а можно просто купить. Приготовят вам ее на мангале.

Для малышей есть зоопарк. Там можно покормить маралов, лам и других животных.

На территории все устроено так, что с соседями вы не пересечетесь — все для вашей безопасности.

Подробности — в сюжете канала «360».