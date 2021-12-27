Предпринимателям Подмосковья напомнили, как онлайн оформить лицензию на открытие медицинской клиники
Оформление электронной лицензии на открытие клиники в Подмосковье заменили записью в реестре. Это более удобный способ хранения информации по сравнению с электронным и бумажным форматами.
Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, с начала года предприниматели обратились к услуге лицензирования медицинской деятельности 1,6 тысячи раз.
Медицинская деятельность — очень важное направление, и предприниматель, который хочет открыть свою клинику, должен иметь лицензию
Она добавила, что оформить лицензию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям стало проще.
«Все сведения собраны вместе, и при необходимости любой пользователь может получить выписку», — отметила Куртяник.
Лицензию на открытие клиники можно оформить онлайн через «Госуслуги». Там же можно прекратить ее действие.
Сначала заявителю потребуется заполнить электронную анкету и оплатить госпошлину — это 7,5 тысячи рублей. Максимальный срок оказания услуги — 45 рабочих дней.